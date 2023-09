Avvelenò i genitori con le penne al salmone, Alessandro non fa ricorso alla condanna di 30 anni: «Voglio far pace con mamma»

di Redazione Web

Tentò di uccidere di genitori con un piatto di penne al salmone. Il patrigno è morto, la mamma invece riuscì a salvarsi. Oggi Alessandro Leon Asoli ha deciso di non fare ricorso in Cassazione contro la conferma della condanna a 30 anni, per aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi e aver tentato di assassinare la madre Monica Marchioni a Casalecchio di Reno (Bologna), il 15 aprile 2021, con un piatto di penne al salmone avvelenate con nitrito di sodio.

Nell'udienza di marzo davanti alla Corte di assise di Appello il 21enne aveva confessato per la prima volta il delitto. Anche la Procura generale, che aveva chiesto l'ergastolo per il giovane imputato, non ha impugnato la sentenza di secondo grado, che diventa dunque definitiva.

Avvelenata dal figlio con le penne al salmone, la mamma: «Avevo paura di lui dopo il caso di Benno Neumair»

Avvelenò le penne al salmone e uccise il patrigno, la mamma: «È un assassino e deve pagare, ma spero che si pentirà per riabbracciarlo»

Avvelenò i genitori, rifiuta la condanna: «Prova di maturità»

«Il percorso di resipiscenza del mio assistito ha certamente inciso su questa decisione di non presentare ricorso. Se anche avessimo scelto di affrontare un altro grado di giudizio, la motivazione dell'eventuale ricorso avrebbe potuto condurre ad una richiesta di rideterminazione della pena», spiega il difensore, avvocato Davide Bicocchi.

«Dopo aver lungamente riflettuto con il giovane Asoli su tale opportunità ritengo che egli abbia dato prova di grande consapevolezza e maturità, indicatori del viatico che lo sta portando ad affrontare, dolorosamente, quel percorso auspicato anche in sentenza e che, pur essendo chiaramente in fase embrionale, sta iniziando a dare quei piccoli frutti preconizzati dai giudici di primo grado e dalla corte di assise di appello», aggiunge.

«Rapporto di riavvicinamento con la madre»

«A corollario, ma certamente non marginalmente, vi sono diversi aspetti che andranno sviscerati e sui quali il giovane sta lavorando, si spera, attraverso un percorso familiare che intende certamente affrontare, anche se tali aspetti dovranno necessariamente avere come complemento anche le determinazione delle parti civili e di entrambe le figure genitoriali e in special modo di quella materna, la cui posizione parrebbe sul punto ancora piuttosto tetragona. Del resto, nell'ottica complessiva rieducativa e riparativa sarebbe auspicabile un percorso di riavvicinamento, che spero possa condurre ad ipotesi di concretezza verso le quali vorrei accompagnare il giovane Asoli», conclude.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA