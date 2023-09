Giulia Tramontano avvelenata da Impagnatiello, i messaggi prima di morire: «Ho dormito male, mi sento drogata: l'acqua puzza di ammoniaca»

di Redazione web

Da mesi, almeno da dicembre scorso, Alessandro Impagnatiello stava tentando di avvelenare con un topicida sciolto nelle bevande Giulia Tramontano, la compagna 29enne incinta di 7 mesi. Da lui, poi, uccisa il 27 maggio con 37 coltellate e il cui corpo è stato ritrovato dopo quattro giorni, gettato vicino a dei box a Senago, nel Milanese.

La chat di Giulia con il compagno: i messaggi choc

Il 16 febbraio, infatti, il barman dell’Armani Cafè ha acquistato via web una confezione di cloroformio stabilizzato con amilene. Prodotto che avrebbe fatto assumere a Giulia Tramontano almeno una volta, come testimonia un messaggio della ragazza inviato al compagno: "Ho dormito molto male e mi sento drogata" ha scritto a Impagnatiello una settimana prima dell'omicidio.

È quanto risulta sia da elementi contenuti in un'informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo che, in particolare, dagli esiti della consulenza autoptica depositata alla Procura di Milano, che ha rivelato la presenza di un veleno per topi, il «bromadiolone» sia nel «sangue che nei capelli» della madre sia nei «tessuti e capelli fetali», addirittura con un «incremento», si legge nel documento, della somministrazione «nell'ultimo mese e mezzo». Accertamenti medico legali da cui è emerso pure che Giulia, morta dissanguata, era ancora viva dopo ogni coltellata. I due elementi più importanti delle analisi del pool di esperti, ossia la presenza del «bromadiolone» persino nel feto e il fatto che Giulia fosse ancora viva dopo ognuna delle coltellate e che è morta per «acuta anemia» (di conseguenza è morto il piccolo Thiago), rafforzano le aggravanti, contestate dalla Procura, della «premeditazione» e della «crudeltà».

In un altro messaggio choc inviato alla madre il 9 dicembre 2022, dopo aver scoperto di essere incinta, Giulia scriveva: "L’acqua che abbiamo preso puzza terribilmente di ammoniaca". La donna, poi, ascolterà il consiglio della madre: buttare via l'intera confezione.

Le indagini della procura

Le aggravanti erano state escluse dal gip nell'ordinanza di custodia in carcere a carico del barman 30enne di un hotel di lusso a Milano, che aveva una doppia vita e che, stando alle indagini, avrebbe potuto uccidere anche l'altra donna con cui aveva contemporaneamente una relazione.

Il lavoro dei medici legali

I medici legali, però, non sono riusciti a fornire un dato preciso sul numero delle somministrazioni e sulle quantità delle «dosi». Se le «lesioni», compatibili con «due» dei coltelli sequestrati, come hanno scritto i consulenti, avevano tutte «massima infiltrazione emorragica di significato certamente vitale» - ovvero Giulia è rimasta in vita finché ha potuto - sul corpo della 29enne non è stato trovato alcun segno di difesa, perché la donna è stata aggredita alle spalle con le prime coltellate inferte nella zona del collo e dell'arteria «succlavia». Poi, le altre, di cui almeno tre «sul viso».

Impagnatiello disse di averla colpita solo con due, massimo tre fendenti, cercando di negare la sua violenza e il suo accanimento contro la giovane, che veniva pure avvelenata quando portava in grembo il figlio e già iniziava a sospettare che lui le stesse nascondendo relazioni parallele. Dopo l'incontro di quel pomeriggio del 27 maggio con l'altra donna, lei tornò a casa verso le 19, dopo avergli inviato messaggi per dirgli che sapeva tutto, e lui la uccise. Per giorni nascose il cadavere in un box, in una cantina e nel bagagliaio dell'auto, prima di crollare davanti a inquirenti e investigatori.

