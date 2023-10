Il cane muore dopo 8 anni in clinica, l'addio commosso del veterinario: «Mi hai cambiato la vita. Buon viaggio amico mio»

di Redazione Web

Miguel, un veterinario di Ibiza e specialista del Centro Protezione Animali di Sa Coma, ha dovuto dire addio a Zeus, un cane che ha passato nella sua clinica otto anni, sotto le cure attente e amorevoli di tutto lo staff. Non è difficile comprendere l'intensità della tristezza del veterinario quando si vedono le storie pubblicate su Instagram, le giornate passate insieme a giocare e passeggiare, proprio come se si trattasse del proprio animale domestico. Un ricovero così lungo, poi, ha fatto sì che la presenza di Zeus diventasse una costante per Miguel: «Per più di otto anni ho condiviso con te quasi ogni giorno. E diventa tutto molto strano, non so nemmeno se troverò le parole».

L'addio di Miguel a Zeus

Centinaia di cani aspettano di essere adottati nei rifugi. Tuttavia, non tutti hanno la fortuna di trovare una famiglia. A questi cani non resta che trascorrere le loro giornate in questi centri, dove ricevono l'affetto di volontari, veterinari e simpatizzanti, come riportato da La Vanguardia.



Il veterinario, dopo la morte di Zeus, ha deciso di pubblicare un post su Instagram, non solo per ricordarlo ma soprattutto per ringraziarlo per tutto ciò che negli anni gli ha donato: «Se non fosse stato per te, per quello che hai finito per insegnarmi, non so se sarei dove sono o se continuerei a fare quello che faccio.

Eppure, Miguel dovrà ricordarsi dell'assenza di Zeus ogni volta che si recherà al lavoro, e sa quanto sarà difficile anche per i giorni a venire: «Oggi, guardando il tuo recinto senza di te, ho avuto la consapevolezza di quanto vederti ogni giorno mi rendesse felice, la gioia nel vederti correre verso di me. E provo così tante emozioni contrastanti perché meritavi un'altra vita, una in cui io non sarei mai dovuto essere. E nonostante ciò, apprezzo ogni secondo che ho trascorso con te. È un dilemma complicato», riflette. Il veterinario conclude ringraziandolo per essersi «preso cura di me in tutti questi anni. Ti amerò sempre, mi mancherai sempre, ti porterò sempre con me. Buon viaggio amico mio», scrive.

