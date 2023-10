Cane paralizzato dopo una caduta di 10 metri, Luca organizza una raccolta fondi: «Aiutatemi a salvare la mia Arwen»

di Redazione web

Una rete di solidarietà che ha già consentito di raccogliere 11mila euro è stata la risposta a un appello lanciato dal padrone di Arwen, femmina di cane lupo cecoslovacco, paralizzata dopo una grave caduta in montagna, avvenuta domenica sul Resegone. Luca Locatelli, 31 anni, di Ambivere (Bergamo), ha salvato l'animale caduto da un'altezza di 10 metri in un dirupo e l'ha portato in una clinica veterinaria di Lodi, dove l'hanno curata e stabilizzata. Ora muove solo il collo e le zampe posteriori, per il resto è paralizzata e ha un polmone perforato.

Locatelli ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma online GoFoundMe per poterla curare: nel giro di poche ore, la raccolta ha già raggiunto e superato gli 11 mila euro. «Le spese mediche purtroppo sono ingenti e stanno diventando insostenibili - ha spiegato il proprietario di Arwen -. Io voglio solo salvare il mio cane. Voglio solo che torni a camminare e a poter correre con me in montagna come ama fare. Sono devastato».

L'incidente

Luca Locatelli, 31 anni, si trovava su un sentiero del Resegone con la fidanzata e Arwen, che portava sempre con sé in montagna. Improvvisamente la caduta, a causa di un zona erbosa che nascondeva il dirupo. «Sono riuscito a recuperarla a braccia, e a portarla ad una clinica di pronto soccorso veterinario dove dopo averla stabilizzata l'hanno trasferita in un altra clinica più a carattere neurologico», ha raccontato Locatelli, che su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi perché, dice, «la situazione è disperata, lei è completamente paralizzata e muove solo il collo. Una risonanza magnetica ha evidenziato un'ernia del disco di origine traumatica che le blocca il regolare flusso di midollo. È stata operata d'urgenza per sistemarle il midollo osseo spinale. A ciò si aggiunge un polmone perforato che ha compromesso la possibilità di andare immediatamente in camera iperbarica».



Arwen è attualmente in cura presso la clinica specialistica San Michele di Lodi, ma negli ultimi due giorni la situazione sta peggiorando notevolmente: «In seguito al fortissimo shock subito il midollo sta "morendo". Non esistono cure e non esistono risposte certe. Questa condizione può fermarsi ora o può proseguire fino a portare all'arresto respiratorio, e solo con la terapia di recupero in camera iperbarica forse riusciranno a far qualcosa.

La raccolta fondi

L'appello di Locatelli non è rimasto inascoltato: intorno a lui e ad Arwen si è creata una vera e propria rete di solidarietà, che ha portato a raccogliere in breve tempo una grossa somma, con un totale che sta aumentando rapidamente: attualmente, ha superato i 10 mila. «Le spese mediche purtroppo sono ingenti e stanno diventando insostenibili - conclude il proprietario di Arwen -. Nei soli primi 3 giorni il conto della fattura era di oltre 6mila euro. Io voglio solo salvare il mio cane. Voglio solo che torni a camminare e a poter correre con me in montagna come ama fare. Sono devastato. Sono stati i miei amici a suggerirmi di fare la raccolta fondi. Ero restio, un po' per orgoglio e un po' perché pensavo che nessuno mi avrebbe aiutato. Invece stanno arrivando tanti contributi, anche che di 5 o 10 euro, e con gente che mi scrive che mi è vicina. Sono commosso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 10:17

