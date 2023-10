Dog sitter attaccato e ucciso da un cane inferocito: il proprietario dell'animale arrestato per omicidio

di Redazione web

Un dog sitter di 54 anni, Ian Langley, è morto a causa dell'attacco di un bulldog di grossa taglia, nella città inglese di Sunderland. L'incidente, avvenuto la scorsa notte, ha portato all'arresto del proprietario del cane, attualmente accusato di omicidio. Ian Langley, al momento dell'assalto, ha tentato di proteggere il suo cucciolo di terrier. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, il dog sitter è morto a causa delle gravi ferite riportate durante l'aggressione. Come riporta il Daily Mail, questo è il sesto episodio del genere quest'anno, e il governo starebbe per bandire la razza in questione, ritenuta particolarmente aggressiva.

Stando alle testimonianze dei passanti e alle ricostruzioni della polizia, Ian Langley stava passeggiando tranquillamente con il suo cucciolo di terrier. All'improvviso, il bully, di dimensioni particolarmente ragguardevoli, ha attaccato il cucciolo: la prima reazione di Langley è stata quella di proteggere il suo cane.

L'altro cane, inferocito, ha morso ripetutamente Ian Langley, attirando l'attenzione delle persone nei paraggi. Successivamente, la polizia è arrivata e ha sparato al cane imbufalito, per fermare il brutale attacco.

Purtroppo, Ian Langley non è sopravvissuto: è morto dissanguato, nonostante il soccorso dei paramedici.

Una delle testimoni, Linda Blyth, ha raccontato: «Una tragedia per tutti, specialmente per la famiglia di quest'uomo. È successo nel giardino davanti alle nostre case e non siamo esattamente sicuri delle modalità.

L'inchiesta

Il proprietario del cane responsabile dell'attacco è un uomo di 44 anni, che è stato fermato dalle autorità. L'uomo, attualmente in stato di arresto, aveva anche un altro cane identico a quello dell'incidente, che è stato prelevato dalle forze dell'ordine.

A tal proposito, un'altra donna ha testimoniato: «Quei due cani avevano già attaccato dei cani altre volte. Ma la polizia non ha fatto niente, finchè non si è trattato di un attacco a un uomo». Queste le parole della polizia locale: «Non ci sono più rischi in questa area, e la polizia rimarrà nei paraggi per rassicurare la comunità».

Il detective Hudson ha dichiarato: «Prima di tutto, sincere condoglianze alla famiglia della vittima. Si è trattato di un tragico incidente. L'inchiesta determinerà le circostanze della vicenda. L'indagine è ancora in fase preliminare, quindi chiediamo ai cittadini di non fare illazioni online, specialmente sui social».

Il governo inglese, dato il numero crescente di episodi del genere, vorrebbe bandire la ragzza dei bully di taglia XL entro la fine dell'anno, allo scopo di prevenire tragedie come quella di Ian Langley.

