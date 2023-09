Cane attacca bimba di un anno sul triciclo in strada, il video choc

di Redazione web

Un cane attacca una bimba di un anno che stava pedalando per la strada sul triciclo. Lo Staffordshire Bull Terrier si vede in un video, che irrompe nell'inquadratura ed aggredisce la piccola, mentre sua madre cerca di fermare l'animale arrivato all'improvviso. Nelle vicinanze c'è un uomo che accorre verso la donna per tirare via il cane.

Cani pericolosi

Il video è stato reso pubblico dalla South Yorkshire Police per evidenziare un pericolo sempre più diffuso per le strade in Inghilterra; il cane in questione era uno Staffordshire Bull Terrier, sfuggito al suo proprietario che ha mirato la bambina e sua madre, le quali hanno riportato ferite superficiali.

Avviso della polizia

La polizia sostiene che il filmato rmostri come situazioni che coinvolgono cani liberi e non sotto controllo, possano rapidamente degenerare e portare a lesioni gravi. Paul Jameson, ufficiale della legge sui cani della South Yorkshire Police, ha sottolineato che "il tuo cane è la tua responsabilità.

Il cane nel filmato è stato sequestrato dagli agenti, ma in seguito è stato restituito al proprietario che dovrà affrontare una procedura di "giustizia riparativa" per il danno causato alle vittime.

