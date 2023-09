Merano, autista del bus aggredisce un minorenne: il ragazzino sbattuto contro il mezzo. L'azienda: «Era esasperato»

di Redazione web

L'autista stringe le mani al collo ad un ragazzino, lo strattona e lo sbatte contro un autobus, proprio alla fermata del mezzo, a Merano (Bolzano). Qualcuno riprende la scena violenta con un telefonino che sui social diventa virale ed ora è finita sotto inchiesta da parte della polizia e della società di trasporto pubblico locale, la Sasa.

Vandalismo a bordo

Tra i presenti - riportano i giornali locali - c'è chi accusa l'autista delle sue maniere troppo forti e violenti nei confronti di un minore, ma anche chi sottolinea l'esasperazione dei lavoratori del trasporto pubblico che devono contrastare ogni giorno il vandalismo sui mezzi di bulli e ragazzini.

Autista fa denuncia

La scena, immortalata in un video fatto col telefonino da un altro ragazzino presente sul luogo dell'episodio, in via della Corse a Merano, ha suscitato inevitabilmente una valanga di polemiche e reazioni. L'autista, fa sapere la Sasa, ha sporto denuncia.

