Poliziotto atterra una giovane di 16 anni con una presa wrestiling: video choc

Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita dopo che un agente di polizia l'ha sbattuta a terra durante una rissa, utilizzando una presa da wrestling. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a San Bernardino, in California, ripreso da qualcuno dei presenti con un cellulare e poi diffuso sui social.

Lina, 15 anni, scomparsa nel nulla: la ragazza stava andando a piedi alla stazione per raggiungere il fidanzato

Nel video che ha ripreso l'accaduto si può vedere chiaramente il vice sceriffo che sbatte a terra la giovane durante una rissa, scoppiata in occasione di una partita di football alla Victor Valley High School.

A brawl broke out at the San Bernardino County high school on Friday night. Deputies arrived and fired pepper spray balls into the crowd. A girl, 16, decided to try and grab the deputy's pepper ball launcher, and when that happened another officer grabbed her and threw her to… pic.twitter.com/LPqwWXEuvZ