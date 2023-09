Lina, 15 anni, scomparsa nel nulla: la ragazza stava andando a piedi alla stazione per raggiungere il fidanzato

di Redazione web

Lina è scomparsa. Un appello disperato ai media francesi, quello della mamma della ragazza di 15 anni, partita da casa sua, Plaine in Francia, sabato scorso e diretta in treno a Strasburgo dal suo fidanzato. La 15enne non è mai scesa dal treno, così il fidanzato non vedendola arrivare ha avvisato la famiglia che ha fatto scattare l'allarme e l'inizio delle ricerche.

Scomparsa nel nulla

Lina aveva lasciato la sua città alle 11,15 del mattino per raggiungere la stazione ferroviaria e prendere un treno, da Saint-Blaise-La Roche a Strasburgo. La distanza da casa alla stazione è di circa 3 km che l'adolescente avrebbe coperto a piedi, lungo la strada D350 poi sulla pista ciclabile. La polizia è stata informata sabato intorno alle 14.00 e da quel momento si è attivata la macchina delle ricerche.

«Lina non avrebbe motivo di allontanarsi dalla strada, ed è questo che ci preoccupa. È un po' incomprensibile considerando il percorso che avrebbe dovuto seguire inizialmente» sono le parole cariche di angosce di una donna che conosce la famiglia di Lina.

Sul treno non c'era

