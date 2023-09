Francesco ucciso in bicicletta, Senigallia piange il bambino di 10 anni: genitori sotto choc

di Redazione web

Messaggi di affetto, rose bianche dagli amici di scuola ed un palloncino azzurro. Il saluto di un'intera comunità per Francesco Lignola, 10 anni, strappato via alla sua giovane vita da un incidente in strada a Senigallia. Il bambino, che aveva da poco cominciato la prima media, stava giocando in sella alla sua bici insieme ad un altro bambino, quando un'auto con alla guida una donna di 41 anni l'ha investito. Inutili i soccorsi.

Famiglia distrutta

Il padre di Francesco è accorso sul luogo dell'incidente e si è sentito male, sotto choc anche la mamma del bambino, mentre gli inquirenti hanno sequestrati i mezzi, la bici e l'auto, per verificare la dinamica dello schianto mortale.«La nostra scuola è distrutta dal dolore e le prossime settimane cercheremo di aiutare i bambini e stare vicini alle loro famiglie», le parole di Laura Fagioli, dirigente scolastico, che riferisce di una comunità affranta dal dolore, tanto che in classe gli amici di Francesco, hanno scritto dei pensieri per lui.

Compleanno in lutto

In attesa dei funerali, che ancora non è stato possibile fissare, è stata organizzata una fiaccolata per celebrare la memoria del piccolo Francesco, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 11 anni e che lascia un fratello maggiore ed una sorellina.

