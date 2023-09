Papà muore annegato, voleva salvare il figlio dalle onde dell'oceano: «La corrente lo ha tirato giù»

di Redazione web

Quello che avrebbe fatto qualsiasi genitore. Un uomo di 44 anni, padre di quattro figli, non ci ha pensato due volte a tuffarsi nell'oceano, quando ha visto suo figlio in difficoltà in acqua, tirato giù da una corrente vorticosa. Gary Simard stava trascorrendo una giornata in spiaggia con la sua famiglia a Salisbury Beach nel Massachusetts, Stati Uniti quando si è verificato il tragico incidente.

Corrente troppo forte

Il figlio si era tuffato in acqua, ma ad un certo punto, l'uomo lo ha sentito gridare e chiedere aiuto, mentre annaspava e veniva tirato giù in acqua. Quando ha raggiunto il bambino, con l'aiuto di altri due soccorritori è riuscito a salvarsi, mentre il 44enne è rimasto in acqua per una ventina di minuti, un tempo fatale.

Padre eroe

«Mio figlio è un eroe.

