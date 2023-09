Confessione choc sul letto di morte di una mamma al figlio: «Tuo padre è un altro». Ora il 59enne vuole riesumare il cadavere del genitore biologico

di Redazione web

Una confessione che cambia la prospettiva di un'intera esistenza. Prima dell'ultimo respiro, sul letto di morte, confessa al figlio, che il padre che l'ha cresciuto non è il genitore biologico. L'uomo, un imprenditore di 59 anni, sconvolto dalla morte della mamma e dalla rivelazione, decide di cercare il vero padre, ma scopre che ormai è morto e chiede la riesumazione del corpo per fare l’esame del Dna e cambiare il suo cognome, racconta La Provincia Pavese.

Non fu riconosciuto

Il 59enne ha saputo che sua madre venne messa incinta da un uomo che la lasciò e che non volle riconoscere il figlio, il quale, invece fu riconosciuto dal marito della donna, che lo ha cresciuto come suo figlio.

Doppio cognome

L’imprenditore si è rivolto al tribunale per riesumare il cadavere ed esaminare il Dna e i giudici, dopo un lungo iter burocratico, glielo hanno concesso. ”Il mio assistito ci ha messo del tempo per metabolizzare la confessione, poi ha deciso di avviare l’iter giudiziario per l’accertamento della paternità”, ha spiegato l'avvocato del 59enne, che ora è intenzionato a mantenere entrambi i cognomi.

