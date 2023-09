Malore improvviso mentre lavora in cucina, lo chef Cristian Menia muore a 38 anni Cristian Menia stava lavorando in un hotel a Lignano Sabbiadoro quando si è sentito male e poi è morto in ospedale







di Redazione web Stava cucinando nell'hotel dove lavorava, Cristian Menia, 38 anni, quando un malore improvviso ha costretto i colleghi a chiamare i soccorsi, e d'urgenza il ricovero in ospedale a Udine. Il cuoco, una decina di giorni fa è deceduto, ma la procura ha disposto l'autopsia sul cadavere del 38enne per capire cosa l'abbia portato alla morte, scrive Il Gazzettino. Cancro, vaccino disponibile entro il 2030: usata la tecnologia già sperimentata contro il Covid Al lavoro Il cuoco stava finendo la sua stagione estiva a Lignano, dove lavorava da circa dieci anni, mentre d'inverno saliva in Val Badia, quando si è sentito male e poi è deceduto in ospedale. Il ricordo social del fratello minore di Cristiana ha raggiunto la comunità d'origine che si stringe nel dolore della famiglie, che il 26 settembre, darà l'ultimo saluto al 38enne. Dolore della famiglia «Ringraziamo tutti coloro che sono stati vicini a mia mamma Maria Teresa, a mio fratello Davide e a me – racconta il fratello Stefano – e che continuano a esserci vicini in questi giorni. Abbiamo ricevuto moltissime attestazioni di affetto, anche da amici e colleghi che abitano lontano, e che ci hanno fatto capire quanto Cristian fosse benvoluto. Un grazie anche agli operatori della clinica intensiva di Udine per l’assistenza accurata che gli hanno costantemente prestato». Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 15:17

