Cagnolino azzannato da un pitbull per strada, dogsitter eroe lo salva così: il video choc

Un filmato choc, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una casa, mostrano il furioso attacco di un pitbull ai danni di un cagnolino che, in quel momento, era a passeggio con il suo dogsitter. Nel video, diventato subito virale dopo che la polizia lo ha condiviso sui social network, si vede come il cane di grossa taglia punti dritto al collo della sua vittima e solo il tempestivo intervento dell'uomo ha evitato il peggio.

Le immagini hanno scioccato l'intera comunità e, se da un lato tutti si sono congratulati con l'uomo che ha messo in pericolo la sua vita per salvare l'animale, dall'altro è scoppiato un caso sull'aggressore a quattro zampe: «Al posto del cagnolino poteva esserci un bambino».

Dogsitter eroe

L'episodio che poteva trasformarsi in tragedia è avvenuto nella giornata di ieri a Sheffield, in Gran Bretagna, ma le immagini dell'attacco hanno già fatto il giro del mondo. L'uomo con una prontezza di riflessi invidiabile si è frapposto fra il cagnolino e il feroce pitbull e, a quel punto, l'animale se l'è presa con lui. È iniziato una lotta furiosa con l'uomo che è stato trascinato e buttato in terra, in mezzo di strada, dall'animale e solo l'intervento di un'auto che ha visto la scena ha impedito la tragedia.

Alla fine, secondo quanto riferito dal Daily Mail e dalla polizia locale, ha riportato gravi ferite al braccio e al torace, ma non è in pericolo di vita. E dopo l'intervento dei soccorsi, il pitbull è stato catturato dagli agenti di polizia che lo hanno portato in un'area sicura e sono in attesa di sapere se l'animale deve essere soppresso o meno. Nel frattempo il proprietario del cane è stato arrestato.

Ma l'aggressione ha aperto un grande dibattito social.

Parole che hanno scatenato la reazione dei proprietari di cani di grossa taglia: «Non bisogna mai generalizzare. Anche io ho 2 pitbull, ma sono docili e ben addestrati. Non cadete nell'errore di fare di tutta l'erba un fascio, il proprietario di questo cane non avrebbe mai dovuto possederne uno», ha scritto un altro. Il dibattito è infuocato e non sembra conoscere fine. Intanto il cagnolino e la sua proprietaria saranno per sempre grati all'uomo che con il suo coraggio ha evitato il peggio.

