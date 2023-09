«Questi cani sono troppo pericolosi: saranno vietati». La decisione del governo e la protesta degli animalisti

«Questa razza di cani è troppo pericolosa, la vieteremo». Gli American Bully saranno vietati nel Regno Unito entro la fine dell'anno. Le numerose aggressioni, anche mortali, hanno costretto il premier britannico Rishi Sunak a bandire gli esemplari. L'ultima vittima è un uomo di 52 anni ferito a morte da due cani "bully", mentre pochi giorni prima una bambini di 11 anni è stata morsa al braccio e alla spalla. «Il cane American XL Bully è un pericolo per le nostre comunità, in particolare per i nostri bambini. Condivido l'orrore della nazione per i recenti video che abbiamo visto tutti», ha detto Sunak.

Le altre razze di cani proibite

È la prima volta che una razza viene proibita nel Paese dal 1991, anno in cui è stato introdotto il Dangerous Dog Act, la legge che vieta alle persone di possedere cani da combattimento. Nel Regno Unito sono attualmente vietate quattro razze di cani: il pitbull terrier, il tosa giapponese, il dogo argentino e il fila brasileiro.

