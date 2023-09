Frecce Tricolori, la disperazione del papà di Laura: «Non sono riuscito a tirarla fuori dall'auto in fiamme»

di Redazione web

Passo svelto, occhi velati dalle lacrime e una sola richiesta: «Non è il momento. Lasciateci stare». Così, lasciando l'ospedale, ai cronisti i nonni della piccola di 5 anni che questo pomeriggio ha perso la vita nell'incidente di San Francesco al Campo, dove un velivolo delle Frecce Tricolore, in fase di decollo, si è schiantato e ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava la bambina con i genitori e il fratellino di 12 anni, rimasti tutti ustionati. I nonni, che questo pomeriggio subito dopo l'incidente si sono recati al Regina Margherita per assistere il nipotino, in tarda serata sono arrivati al Cto per far visita ai genitori. Dopo un'ora circa hanno lasciato l'ospedale.

«Un grande botto»

«Un grande botto, Laura è rimasta bloccata dentro l'auto e non sono riuscito a tirarla fuori».

Il figlio Andrea, 12 anni, ha ustioni sul 15% del corpo: è in rianimazione

Il padre ha ustioni lievi alla mano e 20 giorni di prognosi, cerca di spiegare la mostruosità del suono che ha sentito un attimo prima del tragico impatto. Ieri sera girava sotto choc per l’ospedale, continua a parlare della sua bambina che non c’è più. Il figlio Andrea, 12 anni, arriva cosciente all’ospedale infantile Regina Margherita con ustioni di secondo grado sul 15% del corpo, viene sedato e ricoverato in rianimazione. Con lui c’è la mamma, 41 anni, che però viene trasferita al Cto per le ustioni al braccio destro.

