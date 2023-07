Bambina di 5 anni azzannata al volto da un cane corso: «Stavano giocando insieme quando l'ha morsa», è in gravi condizioni

di Redazione Web

Una bambina è stata azzannata al volto da un cane corso. È accaduto nel primo pomeriggio in via Cavo a San Lorenzo al mare, in provincia di Imperia. La piccola, 5 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e portata in ospedale a Sanremo in «codice giallo» di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo l'episodio. È il secondo episodio che accade nell'Imperiese in pochi giorni.

Cosa è successo

La bambina ha riportato ferite superficiali al volto e a una palpebra e per questo è stata sottoposta anche a una visita oculistica.

Il precedente

Martedì scorso, a Vallecrosia, un pitbull aveva morso al volto un bimbo di 2 anni, ora ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova, dove i medici gli hanno ricostruito parte della faccia e il piccolo rischia di perdere un occhio. Il bimbo era nella casa del compagno della madre, proprietario del cane: l'uomo è indagato per lesioni colpose e l'animale è in rieducazione.

Venerdì 21 Luglio 2023

