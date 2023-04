Donna attaccata da un lupo mentre è a passeggio con il cane: «Ho cercato di difenderlo»

di Redazione web

Torna la paura per gli animali selvatici. Stavolta è un lupo ad aver aggredito una donna di 50 anni in una zona isolata di Porcari, in provincia di Lucca. La vittima dell'aggressione era in compagnia del suo cane, forse, il vero obiettivo di quello che la donna ha descritto come un lupo. A riportare la notizia è il sindaco del comune toscano, Leonardo Fornaciari, a cui la vittima 50enne ha descritto le fattezze dell'animale, molto simili a quelle di un lupo, racconta il sito Luccaindiretta.

Aggressione feroce

La donna si trovava con il suo cane nella zona , quando ha avvistato il lupo che ha iniziato a ringhiarle contro, fino a morderla sulla mano e all’avambraccio. «È di questi giorni, in cronaca nazionale, il tema degli animali selvatici che entrano in contatto con noi umani. Ebbene ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo – spiega il sindaco -. Ne è certissima e mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco».

Branco di lupi

Secondo la testimonianza del primo cittadino di Porcari, il lupo è sbucato dal bosco «dopo aver ringhiato e mostrato i denti ha cercato di attaccare il cane e la signora nell’atto di proteggerlo ha subito un morso sulla mano e sull’avambraccio. L’animale poi è scappato. Niente di grave pare. Qualche punto di sutura e sono già in atto la terapia antitetanica e antirabbica. La signora mi dice che il lupo era da solo ma in passato ha visto anche gruppi di 3 o 4 esemplari nella solita zona» racconta ancora Fornaciari.

