Donna incinta di 7 mesi muore con il bambino in grembo nello scontro con un coccodrillo: nell'auto anche gli altri tre figli di 6, 11 e 13 anni

Stava rientrando a casa con la sua famiglia a bordo del proprio fuoristrada quando un coccodrillo ha deciso di attraversare la carreggiata. Questo è quanto accaduto a Gabrielle Breaux, 33 anni, che ha perso la vita nell'incidente in auto con l'animale.

L'incidente è stato fatale per la donna e il bambino che aveva in grembo. Il coccodrillo lungo quasi 4 metri non ha lascito scampo a Gabrielle Breaux, incinta di sette mesi.

La donna era di New Iberia, Louisiana, e l'incidente è avvenuto a 97 chilometri a nord di Corpus Christi, vicino Tivoli, nella contea di Refuge, in Texas.

Scontro con l'alligatore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il fuoristrada pare sia andato a sbattere contro l'alligatore che attraversava la strada, domenica poco prima delle 4 del mattino. Non sono ancora note le motivazioni per le quali la famiglia viaggiava in auto a quell'ora.

La 33enne del Texas era al volante del veicolo a bordo del quale c'era suo padre e i suoi tre figli di 6, 11 e 13 anni. Il padre Gregory Gerard Breaux, insieme ai bambini, è sopravvissuto allo schianto ed è stato trasportato in ospedale.

Anche la donna è stata soccorsa e poi trasportata in ospedale: il personale sanitario ha cercato di salvare sia lei sia il bambino non ancora nato, ma pare che non ci sia stato nulla da fare per entrambi.

L'ufficio dello sceriffo ha rivelato che il pickup, l'auto della donna, ha cercato di sterzare a sinistra, si è ribaltato sul lato destro, cappottando, per poi fermarsi con le ruote all'insù.

Nello scontro è morto anche il coccodrillo.

Very early this morning RCSO Deputies responded to a truck traveling on State Highway 35 near FM 774 that hit an... Pubblicato da Refugio County Sheriff's Office su Domenica 16 luglio 2023

Le condizioni di salute degli altri bambini

L'ufficio dello sceriffo ha scritto su Facebook: «Il pickup viaggiava sulla State Highway 35 vicino alla FM 774 e ha colpito un alligatore per poi ribaltarsi.

Il padre della donna è stato portato allo Shoreline Hospital di Corpus Christi, e i bambini sono stati trasportati al DeTar Hospital, nella città di Victoria in Texas. Sulle condizioni di salute dei tre bambini e del loro nonno non ci sono aggiornamenti, ma la mamma della vittima ha fatto sapere che sono fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 16:31

