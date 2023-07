Troppo vicina alle mucche per una foto da postare sui social, ma qualcosa va storto: «Mai odiato tanto i cornuti»

di Redazione web

Poteva essere una delle tanto foto scattate durante l'estate, e invece è diventato un video virale. Protagonista una ragazza che si mette in posa tra due mucche senza fare i conti con le consueguenze dell'avvicinarsi troppo agli animali nel loro habitat.

La ragazza incornata

Nel video pubblicato inizialmente su TikTok e poi ricondiviso su altre piattaforme social, una ragazza in felpa arancione si avvicina a una mucca e un vitello per scattare una foto (o girare un video). Resta ferma per qualche secondo, poi l'incidente inaspettato: viene incornata alle spalle e cade a terra. Poi si rialza e scappa, mentre l'autore della registrazione esprime tutto lo choc per l'accaduto.

I commenti

Il video è stato condiviso su TikTok con la didascalia: «Non ho mai odiato così tanto i cornuti», e ha totalizzato un discreto numero di visulizzazioni in poche ore dalla sua pubblicazione e centinaia di commenti. «Dimmi che sei una ragazza di città senza dirmi che sei una ragazza di città», commenta un utente.

