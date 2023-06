Ucraina, l'allarme di Zelensky: «La Russia prepara un attacco terroristico sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia». Aiea: situazione preoccupante

di Redazione Web

«La Russia sta valutando un possibile attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con una conseguente dispersione di materiale radioattivo nell'ambiente»: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che Kiev ha già condiviso le relative informazioni di intelligence con i suoi partner internazionali.

Putin: «Possiamo colpire qualsiasi edificio a Kiev». E al Forum di San Pietroburgo chiede un minuto di silenzio per Berlusconi. Kiev: massiccio bombardamento nel Kherson

La guerra ora è anche in Russia, l'Ucraina attacca oltre il confine. E Putin trema: «Vogliono destabilizzarci»

Cosa ha detto Zelensky

«Abbiamo appena ricevuto un rapporto dalla nostra intelligence e dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina - si legge nel messaggio -. L'intelligence ha ricevuto informazioni sul fatto che la Russia sta considerando uno scenario di attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, un attacco terroristico con rilascio di radiazioni. Hanno preparato tutto per questo». «Purtroppo, ho dovuto ricordarvi più volte che le radiazioni non conoscono confini di Stato e chi colpiranno è determinato solo dalla direzione del vento - ha aggiunto Zelensky -. Stiamo condividendo tutte le informazioni disponibili con i nostri partner: tutti nel mondo. Tutte le prove. Europa, America, Cina, Brasile, India, mondo arabo, Africa: tutti i Paesi, tutti devono saperlo. Le organizzazioni internazionali. Tutte». «Non dovrebbero mai esserci attacchi terroristici alle centrali nucleari, da nessuna parte. Questa volta non dovrebbe essere come a Kakhovka: il mondo è stato avvertito, quindi il mondo può e deve agire», conclude il messaggio.

L'allarme dell'Aiea

Durante la visita alla centrale di Zaporizhzhia del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, lancia l'allarme. «Non sono state osservate mine nel sito, compreso il bacino di raffreddamento».

A riportarlo è la stessa Aiea sul proprio sito. L'Agenzia si dice «a conoscenza» di segnalazioni di mine collocate vicino al bacino di raffreddamento, ma queste non sono state trovate.

Putin: «Possiamo colpire qualsiasi edificio a Kiev». E al Forum di San Pietroburgo chiede un minuto di silenzio per Berlusconi. Kiev: massiccio bombardamento nel Kherson

Guerra Ucraina, I russi hanno distrutto un'altra diga nel Donetsk. Wagner: ucraini sono avanzati di 6-7 chilometri

«La nostra valutazione di questi particolari posizionamenti è stata che, sebbene la presenza di qualsiasi ordigno esplosivo non sia in linea con gli standard di sicurezza, le principali funzioni di sicurezza dell'impianto non sarebbero state significativamente compromesse. Stiamo seguendo la questione con grande attenzione», ha dichiarato Grossi.

«La situazione della sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente delicata». Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato ieri sera sul sito dell’agenzia. «Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire la sicurezza nucleare, fornendo al contempo assistenza alla regione colpita in altri modi», ha aggiunto.

«La perdita del bacino di Kakhovka è stata una catastrofe per l'intera regione e si è aggiunta alle gravi difficoltà di questa importante centrale nucleare. Ora più che mai, tutte le parti devono aderire pienamente ai principi fondamentali dell' Aiea per prevenire gli incidenti nucleari», ha sottolineato Grossi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA