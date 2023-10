Multe da 500 a 10.000 euro per chi lascia il cane legato fuori dal supermercato

Succede in Spagna, dove dal 29 settembre è anche obbligatorio un corso di formazione per adottare un animale domestico. Novità in vista per i padroni di animali domestici spagnoli: dal 29 settembre sono infatti entrate in vigore alcune norme, molto più restrittive, che puntano a proteggere gli animali da eventuali maltrattamenti.

American Bully XL azzanna un bambino di 20 mesi: la mamma lo salva così

Ad esempio, non sarà più possibile lasciare il cane legato fuori dal supermercato.

Multe anche per chi lascia gli animali domestici incustoditi per più di tre giorni (24 ore nel caso dei cani). La detenzione abituale di cani e gatti "su terrazzi, balconi, tetti, ripostigli, scantinati, patii e simili o all'interno di veicoli" o permanentemente legati è vietata. Anche in questo caso, le multe per la violazione di queste disposizioni possono essere significative.

foto shutterstock - music Korben



Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA