Cuccioli di cane trovati morti nel cassonetto, identificato il padrone tramite il test del Dna

di Redazione web

Prova del Dna, a spese del Comune, per risalire a chi aveva causato il decesso di sei cuccioli. Si trattava di sei cagnolini che furono ritrovati il 12 settembre scorso in un sacco gettato in un cassonetto a Cortona, Arezzo: cinque erano già privi di vita, il sesto è morto poco dopo.



Grazie all'esame del Dna e al lavoro della polizia municipale si è poturo raggiungere un grande traguardo: l'identificazione della madre dei cuccioli e del proprietario il quale, ha riferito la sindaca di Cortona Luciana Meini, avrebbe ammesso di aver affidato i cuccioli a una terza persona, al momento non rintracciata, perchè li eliminasse.





Cane legato tutto il giorno in terrazzo, prova a fuggire e muore impiccato. Denunciata la padrona



Parco Nazionale d’Abruzzo: lupi, grifoni e corvi imperiali avvelenati con bocconi di cibo



La mobilitazione cittadina

L'episodio aveva suscitato clamore a Cortona e la Procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di maltrattamento di animali. «Arrivare ad incastrare il responsabile di un atto tanto efferato e che ha sconvolto la comunità cortonese - ha commentato il primo cittadino - è una missione che ci siamo dati sostenendo tutte le spese, come Comune, per utilizzare la prova del dna e mandare avanti le indagini che grazie alla nostra polizia municipale stanno andando avanti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA