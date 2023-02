Pitbull impazzito, sbrana un gattino e morde tre persone: i carabinieri sparano e lo uccidono

di Redazione Web

Il pitbull scappa da una villa, scatena il panico e la situazione finisce malissimo. Accade a Tivoli, alle porte di Roma, dove il cane ha azzannato tre persone, avventandosi sui passanti e uccidendo anche un gatto, e i carabinieri prima hanno tentato di fermarlo con il taser, poi gli hanno sparato e lo hanno ucciso. Un pomeriggio di terrore: ad essere aggrediti prima un padre e un figlio che cercavano di difendere il loro cagnolino, poi altri due cani, poi un gatto, che ha ucciso, e infine un settantenne.

Pitbull impazzito, ucciso dai carabinieri

I carabinieri, intervenuti con un taser, hanno cercato di bloccare così il pitbull, ma a nulla è servito: il cane ha continuato ad accanirsi contro l'ultima persona aggredita. A quel punto i militari hanno sparato e lo hanno ucciso, racconta oggi il quotidiano Il Messaggero. Il delirio è avvenuto nella zona di villini vicino via Tiburtina, poco distante da Villa Adriana, a Tivoli: l'allarme è scattato prima in via Primo Levi, dove il pitbull scappato da una villa ha dilaniato un povero gattino. Poi nel mirino del cane è finita una coppia di passanti, padre e figlio di 60 e 30 anni, che passeggiavano con un cagnolino al guinzaglio (preso in braccio per salvarlo) e morsi alle braccia. Infine il settantenne, azzannato tra la spalla e il braccio.





