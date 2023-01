Pitbull azzanna bimbo di 10 anni al canile: voleva adottare un cucciolo

di Redazione Web

Un bambino di 10 anni è stato azzannato da un pitbull nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, all'interno del canile municipale di Ravenna. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15 e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Il piccolo, fortunatamente, ha riportato ferite lievi.

Scappato dalla recinzione

Secondo quanto ricostruito finora, il cane è riuscito a scappare attraverso le recinzione del box nel quale si trovava. Il bambino, che ha riportato ferite non gravi agli arti superiori, è stato portato in ospedale per accertamenti e medicazioni, mentre l'animale è stato bloccato dagli operatori del canile.

Voleva adottare un cane

Il piccolo era stato accompagnato dalla madre in visita al canile, per adottare un amico a quattro zampe, quando è stato aggredito dal pitbull, che sarebbe riuscito improvvisamente ad evadere dalla sua gabbia e a sfuggire al controllo degli addetti. Il cane che lo ha morso in diverse parti del corpo prima che gli operatori intervenissero, ma fortunatamente per lui non è riuscito ad azzannare parti vitali.

