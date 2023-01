Donna aggredita e azzannata dal suo pitbull: «Rischia l'amputazione del braccio»

di Redazione Web

Una donna di 39 anni è stata aggredita e azzannata dal suo cane. È successo in località Valle Corte, in provincia di Frosinone. La donna ferita a un braccio dal suo pitbull, adesso rischia l'amputazione di un braccio. Si tratta dell'ennesimo incidente, il terzo in pochi giorni nella provincia ciociara che si è verificato poco prima dell'ora di pranzo di giovedì 6 gennaio.

La donna è trasportata in codice rosso al policlinico «Tor Vergata» a Roma. Ancora sconosciuti i motivi che possano aver indotto il cane ad aggredire la sua padrona. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei vicini che si sono precipitati a soccorrerla. I medici dell'ambulanza del 118 intervenuti sul posto data la gravità della situazione hanno preferito allertare un'eliambulanza che ha trasportato la ragazza in un centro attrezzato della capitale. I medici capitolini stanno adesso cercando di salvarle l'arto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 09:11

