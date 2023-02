Incendio in una cascina, morti 180 vitelli: strage nel milanese, i vigili del fuoco ne salvano una ventina

Strage di vitelli in una cascina nel milanese. Un incendio è scoppiato poco dopo le 15 di oggi, domenica 26 febbraio, a Trucazzano alla Cascina Vittoria di via Cavaione, in provincia di Milano: all'interno della cascina c'erano circa 200 capi di vitelli da latte. La maggior parte dei bovini, circa 180, sono deceduti.

Strage di vitelli in una cascina

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, insieme a polizia stradale, carabinieri di Melzo e 118. L'incendio ha praticamente distrutto la cascina: i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo solo pochi animali spegnendo le fiamme solo dopo oltre tre ore di lavoro. Ancora ignota la causa del rogo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 18:39

