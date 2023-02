La cagnolina Smile sorride sempre: non smette di ringraziare per l'adozione dopo anni di maltrattamenti

di Redazione web

La cagnolina Smile sorride sempre ed è proprio per questo che in poco tempo è diventata una star su TikTok. Dopo anni vissuti senza amore (essendo stata maltrattata), ora, finalmente, ha trovato una famiglia che le regala tanta gioia. La sua padrona addottiva, Stephanie Easley la filma in ogni momento della giornata e poi posta tutto sui social: i video di Smile sono diventati virali e hanno fatto il giro del mondo.

La cagnolina è stata addottata da Stephanie che è un'amante dei cani e, infatti, nella biografia di TikTok si descrive come "salvatrice" degli amici a quattro zampe purtroppo maltrattati.

La storia di Smile

Smile sorride, scondinzola e fa sempre le feste, è questo il modo in cui la cagnolina ringrazia la sua padrona Stephanie per averle letteralmente salvato la vita. Smile è infatti, nata a Tijuana in Messico, dove veniva maltrattata e malnutrita. La cagnolina è stata salvata dall'associazione No Dog Left Behind (Ndlb) con sede in Minnesota, Stati Uniti. Quando si trovava in Messico, Smile viveva insieme ad altri 23 cani, tutti malati e in condizioni pessime, fortunatamente Smile non era così grave ed è quindi riuscita a guarire dalle varie malattie che fino a quel momento l'avevano fatta soffrire. Stephanie e la sua famiglia hanno trovato l'annuncio per la sua adozione su Facebook e quando hanno visto il suo musetto hanno deciso di portarla a casa.

Le dichiarazioni di Stephanie

Stephanie ha raccontato: «Appena abbiamo visto l'annuncio, abbiamo capito che le velevamo dare tutto l'amore che non aveva mai ricevuto. Noi l'abbiamo scelta, ma penso che lei sia stata una benedizione per la nostra famiglia. Nonostante tutto il dolore che ha passato, è una cagnolina piena d'amore e ce ne sta trasmettendo moltissimo. Il suo sorriso è davvero contagioso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 16:14

