Allergico ai gatti chiede alla fidanzata di cedere il suo: lei prende l'animale e va via di casa

Gli amanti degli animali la comprenderanno, i “gattari” ancora di più. Una donna di 23 anni ha deciso di lasciare il suo fidanzato e la casa in cui convivevano da qualche mese perché pare che lui le abbia chiesto di cedere il suo gatto perché allergico.

Una proposta che, ahilui, ha causato la fine della loro relazione. È successo nel Regno Unito e a raccontare l'accaduto è stato proprio il fidanzato che con un lungo post condiviso sul social Reddit ha spiegato l'“assurda” decisione della fidanzata.

Il post su Reddit

Il tabloid inglese The Mirror ha riportato le parole dell'uomo che, amareggiato, si è lasciato andare a un lungo sfogo condiviso sul social network: «Ci frequentiamo da un paio d’anni e ora abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Le ho chiesto di trasferirsi nel mio appartamento, più grande del suo, e lei è arrivata felice con il suo quattro zampe, Riley, 8 anni. Tutto fantastico se non fosse che la mia allergia al pelo del gatto si è ora manifestata in tutti i suoi peggiori effetti. Quando stavamo a casa sua, i sintomi erano così lievi che li sopportavo tranquillamente e, soprattutto, tra un colpo di tosse e occhi che mi lacrimavano, davo la colpa al polline, visto che nell’abitazione c’erano diverse piante. Dopo che è arrivata a casa mia, però, le cose sono peggiorate e la mia allergia si è decisamente aggravata. Ho iniziato a sviluppare orticaria, tosse forte e insistente, è diventato difficile anche respirare. Ho provato a cercare farmaci nuovi e ho assunto tre diversi antistaminici ma, purtroppo, la situazione non è migliorata. Le ho provate tutte ma, alla fine, non uscendone fuori, ho deciso di chiedere alla mia compagna di dare via Riley. Le ho anche scritto una lista di amici e conoscenti che potrebbero ospitarla. Lei si è arrabbiata molto ed è andata via di casa, con Riley in braccio», così ha concluso il 24enne.

Gli utenti di Reddit hanno commentato il post prendendo le difese della donna: «Hai sbagliato tu - scrive qualcuno attaccando l'uomo - non avresti mai dovuto chiedere alla tua ragazza di dare via il suo gatto. Non lo sai che gli animali sono componenti della famiglia?».

