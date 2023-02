Verniciano una colomba di rosa per svelare il sesso del bambino in arrivo, l'uccello muore poco dopo: indaga la polizia

Verniciano una colomba di rosa per il 'gender reveal party', la festa nella quale mamma e papà scoprono il sesso del loro futuro bambino. Ma l'uccello si ammala e pochi giorni dopo muore. Il fatto, successo a New York negli Stati Uniti, ha fatto infuriare gli animalisti (e non solo), che si sono scagliati contro gli ideatori. E adesso la polizia sta investigando per risalire ai colpevoli.

La protesta

Una delle colombe che sono state dipinte con la vernice è stata trovata da un gruppo di volontari in un parco di Manhattan. L'uccello è subito apparso in difficoltà, probabilmente intossicato dalla tintura usata per dipingerlo. Dopo pochi giorni, nonostante le cure, è morto. «Siamo profondamente dispiaciuti nel comunicare che Flamingo, il nostro dolce piccione rosa, è morto. Nonostante i nostri migliori sforzi per ridurre i vapori provenienti dalla tintura. Speriamo che la storia della sua vita troppo breve aiuti a prevenire altri atti di crudeltà negligente», hanno scritto sui social i volontari della Wild Bird Fund, che avevano soccorso la colomba. Hanno provato in diversi modi a rimuovere la tintura, ma non c'è stato nulla da fare.

