Lega il cane fuori dal negozio, esce dopo pochi minuti e trova la sorpresa (salata): multa da 500 euro

Una giovane donna ha lasciato per qualche minuto il suo cane, un dalmata, legato fuori da una farmacia per comprare delle solette e, all'uscita, la polizia locale l'aspettava con una brutta notizia: una multa di 500 euro che, se pagata in anticipo, si riduce a 250. È quanto accaduto a Ronda de don Bosco, a Vigo (Spagna).

Il motivo? Semplicemente per aver lasciato il suo cane davanti alle porte del locale - dove gli animali non possono entrare a meno che non siano animali da assistenza, come gli ha ricordato il Collegio dei Farmacisti della Galizia, in base alla legge regionale sulla gestione dei farmaci - il tempo necessario per fare l'acquisto: un'azione illegale secondo la nuova legge sul benessere degli animali, entrata in vigore l'altro ieri, e che può portare a una multa da 500 euro a 10mila euro, esattamete come guidare un'auto senza patente, farlo con un rilevatore radar illegale o guidare a una velocità di 70 all'ora oltre il limite consentito.

