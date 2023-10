Cimici da letto, dopo la Francia anche in Italia? «Boom di richieste di intervento». Come prevenirne la diffusione

"Sono un vero incubo". In Francia non si parla d'altro che delle cimici da letto. Un vero e proprio "flagello" che sta alimentando i timori di infestazioni in tutto il mondo. I disinfestatori segnalano un aumento delle richieste, come riportato dal Guardian, e gli operatori dei trasporti e gli albergatori cercano di placare le preoccupazioni. "Ho tanta paura di prendere la metropolitana - rivelando i residenti -. Non vado al cinema, è molto allarmante".

Parigi invasa delle cimici da letto: «Si nutrono di sangue umano». Interviene il governo, a ruba i kit di disinfestazione