Katie Price, la figlia di 9 anni apre un account su TikTok ma il profilo viene subito chiuso: «Molto pericoloso»

di Redazione web

Katie Price è una delle modelle e influencer inglesi più famose al mondo, basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower. Viene da sé, quindi, il fatto che i suoi figli, nonostante siano ancora bambini, seguano l'esempio della mamma e vogliano aprire il proprio account social il prima possibile. Così è successo per Bunny che, a soli nove anni, è sbarcata su TikTok. Peccato, però, sia anche stata bandita dallo stesso e il motivo è presto detto.

La figlia di Katie Price bandita su TikTok

Katie Price è spesso sulle pagine web dei tabloid inglesi per le sue dichiarazioni spinte o per qualche scandalo legato ai numerosi interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposta. Questa volta, tuttavia, la protagonista della cronaca rosa del Daily Star non è lei, ma la figlia Bunny, di 9 anni. La bambina, infatti, è stata bandita da TikTok perché troppo piccola per creare e postare contenuti sul social che ha delle regole molto rigide, al contrario di quanto si potrebbe pensare. TikTok, infatti, non permette a nessuno di età inferiore ai 13 anni, di creare un profilo in cui pubblicare contenuti, inoltre, il social ci tiene particolarmente a proteggere gli utenti minorenni «dall'interazione con adulti non sicura». La politica della piattaforma è spiegata chiaramente: «La messaggistica diretta è disponibile solo per coloro che hanno almeno 16 anni e per ospitare un LIVE, i membri della comunità devono avere almeno 18 anni», mentre Bunny è apparsa più volte nelle dirette di Katie Price.

La fonte vicina a Katie Price

Una fonte molto vicina a Katie Price ha dichiarato al Sun: «Tutti i profili social di Bunny sono stati resi inattivi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA