Katie Price, la casa infestata dai fantasmi: «Ho le prove. Ecco cosa è successo con la candela»

di Redazione web

Katie Price è, ormai, abituata a fare notizia per i temi più strani e disparati ma i suoi fan la apprezzano anche per questo suo lato leggero e, forse, meno sexy delle sue foto su Onlyfans. Comunque sia, la modella, ogni settimana, presenta una nuova puntata del suo podcast "The Katie Price Show" e nell'ultima, ha parlato di attività paranormali che si svolgerebbero all'interno della sua casa. Poi, per dimostrare che la sua abitazione è infestata, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram. Ma andiamo con ordine.

Katie Price preoccupata per il figlio in ospedale: «Mi chiede di portarlo a casa, ho il cuore spezzato»

Katie Price vuole aumentare (ancora) le dimensioni delle sue labbra: «Mi piacciono, ma voglio più filler»

Katie Price e il paranormale

Katie Price non ha mai nascosto di credere nel paranormale e in tutto ciò che riguarda fantasmi e spiriti. La modella non è impressionata dal tema e, anzi, ne parla molto volentieri anche nel suo podcast "The Katie Price Show". Così, è successo anche nell'ultima puntata quando ha spiegato: «Credo che la mia casa sia infestata e per dimostrarlo a tutti avevo bisogno di una prova. Quindi, ho preso una candela e ho chiesto alla fiamma: "Ondeggia più velocemente". La fiamma ha preso a muoversi davvero più veloce e ho avuto la prova che ci siano degli spiriti». Katie Price ha, poi, svelato che negli ultimi tempi ha chiamato più volte una squadra di esperti per seguire l'attività delle entità non terrene.

Le parole di Katie Price

Infine, Katie Price ha concluso il suo racconto dicendo: «In questa casa, quando mi sono trasferito per la prima volta, succedeva sempre che, verso le tre del mattino fuori dalla mia porta, sentissi dei passi ma non c'era nessuno e questo capitava ogni notte alla stessa ora».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA