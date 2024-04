Oriana Sabatini, la futura moglie di Dybala: «Il matrimonio si avvicina. Chiamai mio padre quando Paulo mi scrisse la prima volta»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile anche Oriana Sabatini, futura moglie di Dybala. Durante l'intervista Oriana si è soffermata anche sul suo matrimonio con il calciatore argentino, attaccante della Roma. La futura moglie di Dybala ha spiegato anche che sui social si batte per parlare non solo della sua vita ma anche di argomenti importanti. La cantante argentina infatti ha sofferto di anoressia e non ha paura a dirlo.



Le parole di Oriana Sabatini



Nel salotto di Silvia Toffanin Oriana ha parlato del matrimonio con Paulo Dybala in programma a luglio 2024 in Argentina.

