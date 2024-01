Kate Middleton operata, il silenzio di Harry e Meghan. La scoperta dai media e la scelta di non farsi sentire (nemmeno con re Carlo)

di Sara Orlandini

Kate Middleton e Re Carlo III non stanno trascorrendo un periodo sereno. Nulla di grave (stando a quanto trapela da Palazzo), però la loro salute è stata messa alla prova da qualche problemino che la principessa del Galles e il sovrano d'Inghilterra hanno dovuto affrontare. Qualche giorno fa, la futura regina è stata operata all'addome e Kensington Palace ha voluto tranquillizzare i sudditi sulle sue condizioni di salute, mentre, Carlo dovrà prendersi una pausa dai suoi impegni reali per un intervento alla prostata. Harry e Meghan non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazioni a riguardo.

L'intervento di Kate Middleton

Harry e Meghan, stando a quanto dichiarano le fonti vicine alla Royal Family, dovrebbero avere appreso dell'intervento e ricovero alla London Clinic di Londra di Kate Middleton, dai media. Infatti, dopo che la notizia dell'operazione, andata a buon fine (come rivela il comunicato apparso nel profilo Instagram dei Principi del Galles), ha fatto il giro del mondo, anche i Duchi di Sussex sarebbero a conoscenza del fatto che Kate si trovi in ospedale. Tuttavia, nessuno dei due cognati, attualmente in California, si sarebbe fatto sentire o, comunque, avrebbe rilasciato dichiarazioni in merito. Nonostante, Buckingham Palace non abbia fornito informazioni troppo riservate, si esclude che Kate sia stata operata per un cancro, mentre i giornali inglesi ipotizzano si sia trattato di un'isterectomia di cui, però, non si conoscerebbero le cause. Nel frattempo, come riporta il Daily Mail, proprio nelle scorse ore, William sarebbe stato avvistato mentre si recava in clinica dalla moglie. Il principe, per rimanere al suo fianco, ha annullato vari impegni istituzionali.

La salute di Re Carlo

Stando a quanto rivelano i media oltremanica, Harry e Meghan sarebbero venuti a conoscenza del problema alla prostata di Re Carlo sempre dai giornali e dai social e, almeno pubblicamente, non si sarebbero espressi nemmeno su di lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:49

