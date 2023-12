Royal Family, i sensitivi avvisano: «Il principe Harry verrà privato dei suoi titoli ma non da Re Carlo»

di Redazione web

La Royal Family, nelle ultime settimane, è stata al centro delle polemiche e del gossip a causa delle bollenti rivelazioni fatte dall'autore Omid Scobie nel suo ultimo libro "Endgame". Lo scrittore sostiene che a fare continue domande sul colore della pelle del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, sarebbero stati Kate Middleton e Re Carlo III. Proprio per queste accuse, alcuni membri del Parlamento avrebbero chiesto che i titoli dei Duchi di Sussex vengano rimossi. A tal proposito sono intervenuti i sensitivi Craig e Jane Hamilton-Parker.

Le dichiarazioni dei sensitivi

In un recente video live pubblicato sul loro canale YouTube, la coppia di sensitivi Craig e Jane Hamilton-Parker si sono espressi in merito alle vicende riguardanti la Royal Family, in particolar modo, l'ipotetica privazione dei titoli di Harry e Meghan. Jane ha detto: «Non riesco a immaginare che Re Carlo possa fare una cosa del genere a suo figlio, penso che, se tutto questo accadrà, il sovrano sia stato consigliato da altre persone a lui vicine».

Quindi il marito Craig Hamilton-Parker ha aggiunto: «Non credo che sarà Re Carlo a privare Harry del titolo, penso che sarà il Governo britannico a farlo. Abbiamo le elezioni alle porte nel 2024, non vedo che sia utile per i voti di qualcuno privare i reali di un titolo, soprattutto in questa fase. Se al principe verrà tolto il titolo, non credo che ciò avverrà prima delle prossime elezioni».

Harry e Meghan Markle

Infine, Craig e Jane Hamilton-Parker si sono espressi in merito alle voci di qualche mese fa, secondo cui, Harry e Meghan sarebbero stati vicini al divorzio: «Supponiamo che si separino… vedrei Meghan cadere nell’oscurità. Ha tutta questa idea di buttarsi una politica o magari di diventare la prossima Oprah Winfrey. Comunque sia, se non avesse sposato Harry non sarebbe mai arrivata dov'è ora. Penso che diventerebbe una star di talk show di second’ordine se rompesse con il principe».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA