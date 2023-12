La Royal Family non ha (ancora) risposto alle accuse di razzismo: «Non vogliono che queste illazioni interferiscano con i loro impegni»

di Redazione web

La Royal Family è stata attaccata, ancora una volta, da parte della stampa e soprattutto da un libro che svelerebbe altri segreti all'interno di Buckingham Palace: Endgame di Omid Scobie.

L'esperto reale, con il suo romanzo, avrebbe scatenato l'inferno, dato che, ha svelato i nomi dei membri della Royal Family additati da Meghan Markle come razzisti: Kate Middleton e Re Carlo. Nonostante, voci vicine a Palazzo fossero certe che i membri reali stessero preparando la loro difesa, nessuno di loro si è ancora esposto.

Le parole dell'esperta

Tutti i sudditi inglesi e non, si stanno chiedendo il motivo per cui la Royal Family non abbia ancora risposto alle accuse di razzismo. Su questo tema, si è espressa l'esperta reale Emily Nash che, in un'intervista rilasciata a Hello!, ha detto: «Il Re e la sua famiglia si riuniranno in occasione del ballo diplomatico di stasera. I reali si ritroveranno tutti insieme, per la prima volta, dopo la pubblicazione di Endgame. Tuttavia, alcuni insider rivelano che saranno concentrati nel regalare ai loro ospiti internazionali una serata memorabile.

Qualunque siano le decisioni prese in merito alla difesa dalle accuse di razzismo, sicuramente i reali non ne discuteranno in pubblico ma, anzi, fingeranno indifferenza perché non vogliono che queste illazioni interferiscano con i loro impegni pubblici».

Kate accusata di razzismo

Ciò che all'interno del libro di Omid Scobie ha più fatto effetto è, sicuramente, stata la probabile triste uscita di Kate Middleton nei confronti del nipotino Archie, figlio di Meghan Markle e del principe Harry.

