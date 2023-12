«William tradisce Kate, ha un'amante: il caso di Harry e Meghan usato solo per distrarre i sudditi»

di Redazione web

In questo momento la Royal Family si trova nel mirino del gossip che, da sempre, ha cercato di evitare. Questa volta, i reali sono sulla bocca di tutti dopo le rivelazioni emerse nel nuovo romanzo dell'esperto reale Omid Scobie, Endgame. Il giornalista, che sarebbe anche molto amico di Harry e Meghan, avrebbe raccontato delle verità scottanti sulla Famiglia Reale e avrebbe anche parlato della teoria secondo cui i Duchi di Sussex sarebbero stati usati per coprire una relazione extraconiugale del principe William. Ma andiamo con ordine.

Le rivelazioni sulla Royal Family

Il libro di Omid Scobie, Endgame, si era riproposto di fare rumore, di portare alla luce tutti quei segreti e tutti quegli episodi che riguardano la Royal Family e di cui, nemmeno il principe Harry aveva parlato in Spare. In una recente intervista rilasciata a ET, Omid Scobie ha detto: «Penso che la presunta relazione del principe William con Rose Hanbury sia mera speculazione ma ciò non toglie che, credo, che Harry e Meghan siano stati usati così tanto dai tabloid per oscurare queste presunte voci di relazioni extraconiugali».



Le prime voci della presunta relazione tra William e Rose Hanbury hanno cominciato a circolare nel 2019. Nella sua intervista, Scobie ha aggiunto: «Nel libro sono stato molto attento a concentrarmi su tutta la questione: le accuse contro William, Kate e le loro discussioni con Rose Hanbury.

Oscurare presunto tradimento di William

Omid Scobie, sempre a ET, ha aggiunto: «Se ci si pensa bene, si vedrà che nel 2019, subito dopo che è circolata la voce di una possibile relazione tra William e Rose, ecco che ai tabloid è stato dato in pasto il presunto razzismo di alcuni membri della famiglia. Poi, un mese dopo, Harry e Meghan hanno abbandonato i loro incarichi reali e, infine, ecco la notizia che i Big 4 (Harry, Meghan, William e Kate) non andavano d'accordo. Una persona si è già dimenticata che si stava parlando di William e della presunta amante Rose, no?».

