Kate Middleton cuore di mamma: la principessa consola un bambino caduto dalla sua bicicletta. Il video è virale

Kate Middleton e il principe William sono sempre molto impegnati con le loro visite alle associazioni benefiche che seguono e promuovono. Durante questi eventi, i principi del Galles hanno l'occasione di stringere la mano a molti sudditi inglesi che li vogliono conoscere e, poi, scattare insieme a loro qualche foto che, poi, puntualmente, viene pubblicata sui canali social ufficiali. Nelle scorse ore, William e Kate si sono recati in Scozia dove hanno fatto visita a un'organizzazione benefica in supporto dei giovani e un episodio in particolare ha mostrato il cuore di mamma della principessa.

👑🚴‍♀️ Kate Middleton races through a BMX track, offers comfort to a young boy who takes a tumble, and shares high-fives with the crowd during her visit to Scotland. pic.twitter.com/DG6H5dL58W — Iris (@Iris_i_Life) November 3, 2023

William e Kate in Scozia

William e Kate hanno fatto visita all'organizzazione benefica Outfit Moray in Scozia che offre programmi di apprendimento (che si svolgono principalmente all'aria aperta) per i giovani. Quindi, ecco che i principi del Galles hanno sperimentato qualche attività come, ad esempio, sfrecciare sulle BMX e portare a termine dei percorsi con ostacoli in sella a delle mountain bike. A un certo punto, uno dei bambini presenti si è distratto e ha perso il controllo della sua bici, quindi, è caduto ed è scoppiato a piangere. Kate lo ha visto, gli si è avvicinata e con fare molto materno gli ha chiesto: «Stai bene? Sei davvero coraggioso a fare questi percorsi, non avere paura di riprovare». Il bambino, dopo avere preso coraggio, è salito nuovamente sulla sua bicicletta ed è ripartito. Il video di Kate che lo consola, ha fatto il giro del web.

Kate Middleton e i bambini

A Kate Middleton piacciono molto i bambini e lo testimoniano moltissime foto e video presenti sui social. La principessa, infatti, durante gli eventi, si ferma sempre a scambiare due parole con loro o a farsi raccontare che scuola frequentano o qual è la loro squadra del cuore. Al termine della visita all'associazione, Kate ha dato il cinque a tutti i piccoli presenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 12:09

