Kate Middleton, mamma e papà nei guai: «Non pagano i debiti». Città tappezzata di manifesti denigratori

Kate Middleton ha sempre dichiarato che deve tutto ai suoi genitori Carole e Michael Middleton che hanno permesso a lei e ai suoi fratelli, James e Pippa di studiare e frequentare le università migliori dell'Inghilterra. Tutto questo, grazie ai risparmi di una vita derivati dalla loro azienda Party Pieces, creata negli anni '80 e specializzata in materiale per feste e addobbi per eventi. Purtroppo, però, la pandemia ha portato la crisi, l'impresa è stata venduta e, ora, come riportano fonti vicine alla famiglia Middleton, Carole e Michael sarebbero stati presi di mira per alcuni mancati pagamenti.

La famiglia Middleton presa di mira

Nel quartiere inglese di Bucklebury, nel Berkshire, sono comparsi manifesti contro la mamma e il papà della principessa Kate Midlleton. Le locandine prendono di mira Carole e Michael e, stando a quanto dichiarano fonti vicine a loro, sarebbero state opera dei fornitori arrabbiati che sono rimasti senza stipendio da qualche mese, a causa della chiusura della loro azienda Party Pieces. Infatti, l'attività che è stata fondata alla fine degli anni '80, è stata ceduta a causa della grande crisi che l'ha investita durante il periodo del Covid. I Middleton sono stati costretti a cedere la loro azienda perché non riuscivano più a portarla avanti, dato che, nel periodo della pandemia, le feste erano vietate.

Un insider ha rivelato al The Sun: «Carole e Michael sono incredibilmente popolari. Tutti sono inorriditi da questi manifesti, è davvero vergognoso questo trattamento nei loro confronti. Non è giusto fare una cosa del genere nella loro cittadina. Il figlio James vive nelle vicinanze, così come Pippa che si è trasferita lì di recente con la sua famiglia, quindi tutti stanno soffrendo per queste locandine meschine.

La vendita dell'azienda

Quando i Middleton sono stati costretti a vendere il loro Party Pieces, una fonte vicina ha rivelato che Carole, la mamma di Kate, era terribilmente triste perché quell'attività era stata voluta moltissimo da lei e dal marito.

