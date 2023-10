Kate, il look casual è per tutti: blazer blu e jeans comodi

Kate Middleton è arrivata a Marlow, in Inghilterra, giovedì, in occasione dei giorni dedicati alla salute mentale, dove, insieme al principe William, sono stati coinvolti in attività sportive hanno dimostrato il loro lato più giocoso, con outfit casual e, addirittura, la tuta da ginnastica. Kate sta cercando di acquisire uno stile sempre più confortevole e comodo, adatto ad ogni tipo di occasione e lo ha dimostrato con i suoi amati blazer di Zara, di cui ormai sembra non poterne fare più a meno.

Andiamo a scoprire il suo nuovo outfit molto chic.

L'outfit causal chic di Kate

La principessa Kate è arrivata al terzo giorno di eventi dedicati alla Giornata della salute mentale con un look molto semplice, ma raffinato. Power dress, l'ha chiamato lo stilista che cura lo stile della principessa del Galles.

Ha elevato il suo completo con un blazer Zara blu reale con spalle pronunciate, una tasca frontale con patta e una chiusura con bottoni in metallo a doppio petto come pezzo distintivo e un jeans blu scuro. Ha completato il suo outfit con delle sneakers beige di Veja.

I fan hanno notato che la principessa aveva due dita della mano destra fasciate a causa di un lieve infortunio causato durante un pomeriggio trascorso con i figli a giocare sul trampolino.