William e Kate, quali sono le emoji preferite? «Mi è stato detto di non dire la melanzana»

di redazione web

Il principe William e la principessa Kate in occasione della giornata della salute mentale hanno rilasciato una simpatica intervista a "Radio 1" per il programma "Going Home".

La coppia ha scherzato con gli intervistatori su quali fossero le loro emoji preferite, e la risposta di William ha strappato un sorriso a tutti i presenti.

The Crown, in arrivo la stagione 6: ultima e chiude il racconto della famiglia reale di Windsor

Kate Middleton mai vista così: super atleta, la sfida a netball e l'infortunio

«Mi è stato detto di non dire la melanzana,quindi devo scegliere qualcos’altro.

Sarebbe stata la melanzana, ma lo sto dicendo ora, perché devo fare l’adulto: è quella in cui gli occhi vanno su e giù e la bocca è fuori. Quello un po’ pazzo ».

La principessa Kate, invece risponde più "elegantemente" che la sua emoji preferita è il cuore rosso, poi aggiunge che anche la faccina che "muore dalle risate quando qualcosa è andato storto" le piace molto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA