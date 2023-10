Kate Middleton mai vista così: super atleta, la sfida a netball e l'infortunio

di redazione web

William e Kate Middleton, la coppia reale in questi giorni è molto impegnata per la settimana della Giornata mondiale della salute mentale. Il principe e la principessa di Galles stanno partecipando a diversi eventi legati proprio a questo tema. Negli scorsi giorni Kate Middleton ha preso parte agli allenamenti di rugby in sedia a rotelle, successivamente ha fatto jogging con i giovani mentre prendevano parte a un seminario di fitness mentale gestito da SportsAid.

La principessa Kate e il netball

Oggi Kate Middleton era raggiante mentre segnava un gol sul campo da netball. La donna è stata vista mentre festeggiava per il suo canestro, ottenuto con facilità al secondo tenatativo. Anche il principe William si è cimentato in questo sport, realizzando l'obiettivo al primo tentativo.

L'infortunio

Già a metà settembre era stato notato l'infortunio di Kate Middleton alle dita della mano, quando, durante una visita in prigione erano state medicate. La settimana scorsa, durante la partita gli allenamneti di rugby, ha detto: «Sono preoccupata per il mio dito, ma sono disposta a provarci».

