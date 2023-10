Emma Marrone confessa: «La morte di mio padre mi ha lasciata sola»

di Redazione web

Emma Marrone, a poche ore dall'uscita del suo nuovo album "Souvenir", si rivela ai microfoni del podcast "Passa dal BSMT". «La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente». Il padre della cantante, Rosario Marrone, è mancato il 4 settembre 2022 a soli 66 anni e putroppo la cantante non era presente nel triste momento, dice in merito: «Il senso di colpa mia ha divorata per mesi»

Il momento di buio e la ripresa

«Oggi ogni giorno è un regalo - confessa l'artista - All'inizio è stato veramente difficile, ho avuto moltissimi problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere.

La donna confessa che quando il padre era in vita ma agli sgoccioli della sua malattia, si era trasferita dalla mamma in Puglia. Emma poi racconta il suo momento di forza e di ripresa: «Sono rientrata a Roma a fine settembre e i primi di ottobre ero a gia a Milano per fare il disco. Mi sono chiusa in studio. Anche perché lui avrebbe voluto così».

Il veleno sui social

«Sono impazzita quando qualcuno sui social ha detto che mio padre era vittima dei vaccini, ho fatto un video dove dicevo che combatteva contro la leucemia. E ho invitato la gente a donare».

