Barbara D’Urso, la gaffe nel video del rientro in Italia: «Sono tornata a casa col cuore». Ma il semaforo è rosso

È andata via per un po' di tempo ma ora Barbara D'Urso è più carica che mai. Infatti, la conduttrice nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove ufficializza il suo rientro in Italia. In attesa di capire quale sarà il suo destino televisivo Barbara D'Urso, insomma, riparte da zero, anche se è tanta la curiosità sul suo futuro. Tuttavia, il video social che ha pubblicato la conduttrice sul suo profilo Instagram ha fatto molto discutere. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Barbara D'Urso, si mostra nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, spensierata e sorridente. «Sono tornata a casa, col cuore».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan, ma anche gli hater non sono riusciti a trattenere critiche pungenti. E poi, a molti utenti non è passato inosservato un dettaglio: il semaforo è rosso mentre la conduttrice cammina sulle strisce pedonali con tutta la sua disinvoltura.

«Barbara ti rendi conto che stai passando con il semaforo rosso?», ha scritto un utente. E ancora: «Ben tornata ma attenta però che il semaforo è rosso». «La tua frase sembra una minaccia, comunque ti stavamo aspettando», ha scritto ancora un altro follower.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:11

