Barbara D’Urso, tenera dedica al figlio: «Sei un pezzo del mio cuore»

Barbara D'Urso è andata via in tempo per l'inizio di Pomeriggio Cinque senza di lei, ma da poche ore la conduttrice televisiva ha annunciato di essere pronta a lasciare l'Inghilterra e a fare ritorno in Italia. Dopo aver passato tre settimane a Londra per migliorare il suo inglese la conduttrice televisiva è pronta a rimettersi in gioco. Ed è proprio da London Town che Barbara D'Urso ha scritto una tenera dedica per il figlio Emanuele Berardi sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Barbara D'Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di suo figlio Emanuele quando era piccolo. «29 settembre e come sempre corriamo e voliamo insieme. Sei un pezzo del mio cuore. Mamma».

Chi è Emanuele Berardi

Emanuele Berardi è uno dei due figli di Barbara D'Urso. La conduttrice televisiva ha due figli, che sono nati dalla storia d’amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi. I due figli di Barbara D’Urso sono Giammauro ed Emanuele. I giovani non hanno mai preso parte a produzioni che riguardano il mondo dello spettacolo. Emanuele è nato nel 1998 ed è un fotografo professionista. Il suo lavoro consiste anche nella realizzazione di reportage in vari paesi del mondo.

