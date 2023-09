Barbara D’Urso, l'appello “disperato” dei fan: «L’Italia ha bisogno di te, ti aspettiamo in tv»

di Redazione Web

«Londra chiama col cuore». Sono queste le parole che Barbara D'Urso ha ha scritto a corredo del suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Una carrellata di foto che mostrano la conduttrice spensierata e felice tra le strade di Londra. Barbara D'Urso se la ride sotto i baffi a Londra, città che ha scelto per prendersi una pausa dal gossip e soprattutto per migliorare il suo livello di lingua inglese. Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post, i quali non hanno potuto fare a meno di sottolineare un piccolo particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Stile londinese, Barbara D'Urso si sta godendo a pieno questi giorni a Londra.

«Sei meravigliosa ma ci manchi», ha scritto una fan. E ancora: «Barbara l'Italia chiama, ti aspettiamo in televisione». «In Italia manca il tuo brio, la tua bellezza e il tuo sorriso. Torna presto», ha scritto ancora un altro fan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 21:10

