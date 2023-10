Luisella Costamagna, al via Tango: «Voglio fare un programma dignitoso». La Rai punta all'1% di share

di Redazione web

Luisella Costamagna ha presentato il suo programma Tango. Da lunedì 16 ottobre, in onda alle 23.30 su Rai 2, vedrà protagonista le storie di attualità e i commenti alle principali notizie che riguardano ciò che sta accadendo in questi giorni, dalla guerra alla politica e alle nuove manovre.



«Il titolo vale già il programma - ha detto Luisella Costamagna -. Perché il tango è tante cose, mescola accelerazioni, frenate, è la rosa in bocca ma anche il pugnale. Dolcezza, amore e morte. Ti puoi innamorare ballando il tango, ma ti puoi lasciare drammaticamente. Non è un ballo lineare. Questo, come ispirazione, è il modo migliore per raccontare una realtà che balla il tango».



La scelta del nome non è casuale. Con il Tango, Luisella Costamagna ha vinto Ballando con le stelle e la sigla della Piero Maggio band è proprio "Rock 'a' Tango". Il programma avrà «il suo carattere ricco, pieno di verve, profondo ma anche a tratti leggero. È la drammaticità della guerra che ti esplode dall'oggi al domani, ma anche la leggerezza che ti serve alla fine di una giornata», ha spiegando la giornalista. Non mancheranno dunque i temi di stretta attualità, a partire dalla guerra in Medio Oriente.

«Della guerra ne parleremo nella prima puntata - ha continuato Luisella Costamagna -, e poi in prospettiva se dovesse essere ancora il tema più drammatico. Non andiamo in diretta, l'attualità dunque c'è ma con un taglio da approfondimento settimanale, faremo dunque un commento ai fatti».

Il format

Sul format, la conduttrice ha rivelato: «Ci sarà il talk, ma anche l'intervista intima, il racconto di storie personali, il faccia a faccia raccontato in modo diverso. È l'intenzione del programma mescolare moduli diversi, sapori, ingredienti e approcci diversi, lacrime e sorrisi».

L'idea è di «scegliere uno o due temi e approfondirli.

La conduttrice sarà accompagnata in quest'avventura da due presenze fisse che, in modo diverso, faranno da contrappunto alla trasmissione: Saverio Raimondo e Francesco Pannofino. «Siamo una grande piccola squadra corsara - ha detto Luisella Costamagna -. Saverio Raimondo sarà anche fisicamente in studio, ed è quella punteggiatura leggera nella dinamica del programma, con un'ironia che mi piace molto, mi diverte, e varia anche con ingressi nella satira politica».



Particolarmente soddisfatto si è detto il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini, per aver trovato uno spazio nel palinsesto «per riportare Luisella a fare quello che ha fatto per tanto tempo in Rai, l'approfondimento, portando anche l'esperienza di Ballando». E parlando di share, l'obiettivo «è rimanere nella media di rete - ha detto Corsini - La cifra di Rai2 è una cifra di intrattenimento leggero in cui inseriamo un programma di approfondimento, è questa la scommessa. Punto all'1%». «Il vero goal? Voglio fare un buon programma, un programma dignitoso», ha concluso la conduttrice.

