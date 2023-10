Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, anniversario di matrimonio: il viaggio da sogno a Parigi

di Redazione web

Parigi, 20anni di matrimonio e due figli. Il viaggio da sogno per l'anniversario importante inizia così per Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Lei ha 45anni, ex velina, conduttrice e showgirl, lui invece ne ha 48 e ha fatto carriera come presentatore tv. I due si sono sposati da giovani, l’11 ottobre del 2003 e da quel momento hanno costruito una famiglia. I loro due figli hanno 15 e 8 anni e si chiamano Mya e Orlando.

La loro storia

Flavio Montrucchio parla così della moglie: «Ho avuto il primo appuntamento con Alessia a Capodanno nel 2001, ma non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo», raccontava in tv, a Caterina Balivo. Poi continua: «Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione, ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona».

L'anniversario da sogno

La famiglia è volata insieme verso Parigi e lì la coppia ha festeggiato i loro 20anni di matrimonio, mostrando tutto il loro amore con scatti su Instagram lungo la Senna.

